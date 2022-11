Kolejna doba z najwyższym wskaźnikiem zakażeń koronawirusem w Chinach

czytaj dalej

Jeżeli Unia Europejska nie ugnie się przed rosyjskim atakiem energetycznym, to w czasie od 4 do 6 lat może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków - stwierdził Thomas O'Donnell, analityk rynku energetycznego i wykładowca na prywatnej berlińskiej uczelni Hertie School of Governance.