Protestują przeciwko "różowemu podatkowi", nie chcą "płacić więcej"

"Różowy podatek" w Chinach

Według stacji aktywiści apelowali do władz w kraju o zniesienie 13-procentowego podatku od nich, argumentując, że powinny być uznawane za artykuły pierwszej potrzeby. - Zamiast korzystać z nowoczesnych produktów higienicznych, wiele kobiet musi korzystać z rzeczy, których kobiety używały w przeszłości i które prowadzą do problemów zdrowotnych. Oznacza to, że zachowanie zdrowia kosztuje kobiety więcej niż mężczyzn - twierdzi prof. Nancy Qian z Northwestern University. - To bardzo niesprawiedliwe - podkreśla.