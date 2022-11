Wybuch agresji na ulicach, sprzeciw wobec działań władz. Rzadkie nagranie z Chin

W Kantonie w południowo-wschodnich Chinach policja stłumiła protesty przeciwko lockdownom covidowym. Do największych starć doszło w dzielnicy Haizhu. Na nagraniu udostępnionym przez agencję Reutera widać ludzi niszczących ogrodzenie wokół osiedla.

Protesty w Kantonie, ważnym ośrodku przemysłu i handlu zagranicznego w południowo-wschodnich Chinach , określane są jako kolejny wyraz niezadowolenia społecznego wobec stosowanej przez władze Chin restrykcyjnej polityki "zero covid" i surowych środków zapobiegania pandemii.

Utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców

Wiele obszarów zamieszkanej przez 1,8 miliona ludzi dzielnicy Haizhu od końca października objętych jest lockdownem. Robotnicy napływowi, mieszkający w hotelach pracowniczych w Haizhu, skarżyli się na brak żywności i dostępu do opieki medycznej. Niektórzy twierdzili, że po powrocie ze szpitali nie mogli wejść do mieszkań. Dostawy spoza dzielnicy były niemożliwe ze względu na lockdown.

- Myślę, że ludzie są bardzo zdesperowani. Być może lepiej jest trafić do więzienia niż zostać tutaj, bo w więzieniu chociaż jest jedzenie, miejsce do spania i lekarz – ocenił rozmówca Polskiej Agencji Prasowej.

Jego osiedle znajduje się niedaleko miejsca, gdzie doszło do protestów, i również jest zamknięte w lockdownie. Mieszkańcy osiedla mogą zamawiać produkty spożywcze z supermarketu internetowego. Tymczasem wiele kwater robotniczych nie ma nawet kuchni, bo pracownicy napływowi zwykle korzystają z zakładowych stołówek lub restauracji, które teraz są zamknięte.

Mimo to lokalne władze - jak powiedział mieszkaniec dzielnicy - codziennie chwalą same siebie w wiadomościach telewizyjnych za sposób radzenia sobie z pandemią, co sprawia, że ludzie w Haizhu są wściekli – powiedział mieszkaniec dzielnicy.