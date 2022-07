Wyłamywali zamki przy kontroli epidemicznej. Urzędnicy przepraszają

Chińscy urzędnicy przeprosili mieszkańców Kantonu za usunięcie zamków w drzwiach ponad 80 mieszkań. Doszło do tego w trakcie kontroli epidemicznej. Nagrania pokazujące wyłamane zamki wzbudziły gniew mieszkańców, którzy oskarżyli urzędników o bezprawie.

Jak się okazuje, kontrola poszła o krok za daleko - według portalu Tianmu News zamki w drzwiach co najmniej 84 mieszkań zostały uszkodzone przez urzędników i pracowników społecznych. Doszło do tego 10 lipca, czyli wkrótce po tym, gdy u grupy osób zdiagnozowano koronawirusa.

Nagrania pokazujące uszkodzone zamki zostały opublikowane między innymi na Sina Weibo, chińskim odpowiedniku Twittera. Wywołały one fale oburzenia, a część osób domagała się aresztowania osób zaangażowanych we włamania. "Czy to jest kraj, gdzie obowiązuje prawo?" - zapytał jeden z użytkowników, "przeprosiny nie wystarczą" - oświadczył inny. Wśród komentarzy można było także przeczytać o "bezprawiu" i "naruszeniu praw obywatelskich".