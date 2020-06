Trudeau: Kanada nie wymieni Meng Wanzhou za Spavora i Kovriga

Premier Justin Trudeau przekazał, że jego kraj nie rozważa wymiany zatrzymanej w Kanadzie wiceprezes chińskiego giganta technologicznego Meng Wanzhou za oskarżonych w Chinach o szpiegostwo Kanadyjczyków Michaela Spavora i Michaela Kovriga. Wcześniej do uwolnienia obywateli Kanady wezwał sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Zapytany przez dziennikarzy o sugerowaną przez część komentatorów "wymianę", Trudeau odpowiedział, że jego kraj tego nie rozważa. - Kanada ma silny i niezależny system sądowniczy. Zapewnimy, by działał samodzielnie, a każdy, kto rozważa osłabienie naszych wartości lub osłabienie niezależności naszego systemu sądowego nie rozumie wagi naszych zasad i naszych wartości - mówił. Dodał też, że rząd Kanady "nie będzie politycznie interweniować" w wyrok sądu, choć przyznał, że ma "do teoretycznej dyspozycji" pewne prawne narzędzia.

Trudeau: działania Pekinu nie do zaakceptowania w świecie, w którym obowiązują reguły

Trudeau odniósł się też do komentarzy Pekinu do swojej piątkowej wypowiedzi o tym, że Chiny "bezpośrednio łączą sprawę obu Michaelów ze sprawą wiceprezes Huawei Meng". W poniedziałek, trzy dni po wypowiedziach premiera Kanady, rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian zasugerował, żeby Kanada "zaprzestała nierozsądnych wypowiedzi" w tej sprawie, i dodał, że oskarżenie Kovriga i Spavora o szpiegostwo to "coś zupełnie innego".