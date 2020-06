Chińskie statki w pobliżu spornego archipelagu. "Japonia będzie postępować stanowczo"

Należące do chińskiego rządu statki widziano w pobliżu kontrolowanego przez Japonię archipelagu Senkaku (chińska nazwa: Diaoyu) przez 65 dni z rzędu. Jest to najdłuższy taki okres od września 2012 roku, gdy rząd w Tokio wykupił część bezludnych wysepek z rąk prywatnych, wywołując gniewną reakcję Pekinu – podała agencja Reutera. - Japonia przekazała Chinom protest i będzie postępować w tej sprawie stanowczo, ale spokojnie, podejmie też wszelkie możliwe środki, by zapewnić nadzór nad spornymi wyspami – powiedział Suga na konferencji prasowej.