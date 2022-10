Nowe nagranie z wyprowadzenia byłego prezydenta i czerwona teczka w centrum uwagi

Wydawało się, że wyglądający na osłabionego Hu nie chciał opuszczać sali. Jak widać na nagraniu - starał się przez moment usiąść na swoim miejscu, potem - wyraźnie skonfudowany - zatrzymał się na chwilę przy Xi Jinpingu i dotknął go w ramię, coś do niego mówiąc. Xi odpowiedział mu w kilku słowach, po czym Hu został wyprowadzony szybkim krokiem i pod rękę. Nie podano oficjalnego wyjaśnienia tego zdarzenia, ale chińska agencja Xinhua twierdziła, że przyczyną były kwestie zdrowotne.

Czerwona teczka mogła "odegrać pewną rolę"

Dziennikarze agencji Reuters dotarli do zarejestrowanego przez singapurską sieć informacyjną Channel News Asia (CNA) nagrania, które pokazuje, co wydarzyło się w minutach poprzedzających wyprowadzenie byłego prezydenta z kongresu. To nagranie nie było znane w sobotę.

Jak zwraca uwagę Reuters, rzecznik chińskiej dyplomacji Wang Wenbin w poniedziałek unikał pytań o to zdarzenie. - Dziennikarz [chińskiej agencji prasowej - red.] Xinhua opublikował już informacje na ten temat. Jeśli jesteś zainteresowany, sugeruję, abyś się do nich odniósł - ucinał Wang.

Ekspert OSW: w teczce lista bez nazwiska syna Hu

Hu seniorowi "wmawiali pewnie do końca, że młody tam jest, a kiedy okazało się, że ma lepszy dzień i może to sprawdzić, to Xi kazał go po prostu wyprowadzić" - wyjaśnił.