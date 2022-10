Dlaczego "tak nagle i przed kamerami"? Co może oznaczać wyprowadzenie byłego prezydenta Chin z obrad

Wyprowadzenie z sali obrad ostatniego dnia zjazdu Komunistycznej Partii Chin byłego prezydenta Hu Jintao mogło być symbolicznym odwzorowaniem politycznych zmian, jakie następują w kraju i w partii - pisze BBC, analizując możliwe powody tej sytuacji. Zwraca uwagę, że Hu w czasie swoich rządów był postrzegany jako człowiek stawiający na kolektywne przywództwo, co odróżnia go od modelu władzy Xi Jinpinga. Jako drugą możliwą przyczynę podaje zły stan zdrowia 79-letniego polityka, choć i to nie odpowiada na wszystkie pytania.

Komunistyczna Partia Chin zakończyła w sobotę w Pekinie swój XX zjazd. Zdaniem ekspertów dodatkowo umocni on władzę przywódcy kraju Xi Jinpinga. Media zwracają uwagę, że z sali wyprowadzono byłego prezydenta Hu Jintao, który wyglądał na osłabionego.

BBC w analizie tego incydentu zwraca uwagę, że wokół niego powstaje "wiele pytań", a odpowiedzi brak. "79-letni Hu wydawał się niechętny do opuszczenia sali. Jeśli tak w istocie było, to dlaczego to zrobił?" - zastanawia się brytyjski nadawca.

"Dwa najbardziej prawdopodobne powody" wyprowadzenia Hu Jintao

BBC wskazuje na "dwa najbardziej prawdopodobne powody" wyprowadzenia byłego chińskiego przywódcy. Pisze, że ta sytuacja, która miała miejsce przed przemówieniem Xi Jinpinga, mogła być symbolicznym odwzorowaniem politycznych zmian, jakie następują w Chinach i tamtejszej partii komunistycznej. Wskazuje na to, że w ten sposób mogło dojść do "symbolicznego usunięcia" dawnej polityki reprezentowanej właśnie przez Hu Jintao, który był postrzegany jako człowiek stawiający na kolektywne przywództwo i zwolennik koncyliacyjności. BBC twierdzi, że zakończony właśnie zjazd umocnił pozycję Xi Jinpinga, który jest teraz najpotężniejszym przywódcą Chin od czasów Mao Zedonga.

Dodaje, że lata prezydentury Hu Jintao, czyli okres od 2003 do 2013 roku, były postrzegane jako czas liberalizacji i otwarcia się na świat.

Jako drugą możliwą przyczynę wyprowadzenia polityka BBC podaje zły stan zdrowia Hu. Jednocześnie zastanawia się, dlaczego - skoro to właśnie problemy zdrowotne miały być powodem wyprowadzenia 79-latka - stało się to tak nagle i przed kamerami? "Czy możliwe jest, że doszło do "nagłego wypadku?"- stawia pytanie.

Wyprowadzenie "mogło nie być przypadkiem"

Brytyjski nadawca zwraca również uwagę, że zjazdy Komunistycznej Partii Chin są zwykle wydarzeniami skrupulatnie zaplanowanymi, gdzie niemal każdy szczegół jest wcześniej przygotowany i dopracowany, a to skłania do spekulacji, że wyprowadzenie Hu Jintao "mogło nie być przypadkiem".

Przypomina też, że ostatniego dnia zjazdu Hu uczestniczył we wcześniejszej sesji za zamkniętymi drzwiami, a kamery zostały wpuszczone tylko na ostatnią część obrad. "Tuż po ustawieniu kamer urzędnicy podeszli do pana Hu i wskazali, że powinien iść" - dodano.

BBC zauważa, że chińscy dygnitarze komunistyczni nie mają w zwyczaju "publicznie prać brudów". Jeżeli więc założyć, że wyprowadzenie Hu Jintao miało podtekst polityczny i konfrontacyjny, byłby to "celowy pokaz". Oznaczałoby to odejście od zwyczajowego zachowania.

"Skłania ku temu fakt, że Hu Jintao reprezentuje zupełnie inny model rządzenia Chinami niż Xi Jinping" - podkreśla BBC.

