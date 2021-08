"Global Times" wzywa Chiny do ukarania Litwy

Państwowy chiński dziennik "Global Times" stwierdził, że Litwa przekroczyła "czerwoną linię". Powinna za to zostać ukarana przez Chiny, Rosję i Białoruś. Tak gazeta zareagowała na otwarcie w Wilnie tajwańskiego przedstawicielstwa.

Dziennik napisał, że "Litwa jest najbardziej antyrosyjskim krajem w Europie, który prowokuje jednocześnie Chiny i Rosję. Musi za to dostać nauczkę". Zgoda na otwarcie biura Tajwanu była zaś - zdaniem "Global Times" - "skrajnie lekkomyślnym działaniem, które wstrząśnie relacjami chińsko-litewskimi".

Reakcja Pekinu na kwestie Tajwanu

"Powód, dla którego (Litwa) prowokuje Chiny w sprawie Tajwanu, to chęć przypodobania się USA. Chiny i Rosja muszą zadać silny cios jednemu czy dwóm pachołkom USA, by ostrzec inne kraje. Chiny nie powinny pozwalać, by nieliczni sojusznicy USA prowokowali je i Rosję, łamiąc podstawy relacji międzynarodowych" – stwierdził chiński dziennik.