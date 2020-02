Ich gazeta nazwała Chiny "chorym człowiekiem Azji". Dziennikarze mają pięć dni na opuszczenie kraju

"WSJ": rzadki przypadek

Portal "WSJ", podobnie jak strony wielu innych zachodnich mediów, są w Chinach blokowane przez komunistyczne władze. W ostatnich latach Pekin odmawiał zagranicznym dziennikarzom przedłużenia akredytacji, ale jest to pierwszy w ostatnim czasie przypadek, w którym unieważniono wydane już dokumenty – ocenia agencja AP.

We wtorek amerykańskie władze ogłosiły, że będą traktować pięć dużych państwowych chińskich mediów działających w Stanach Zjednoczonych, w tym agencję Xinhua, telewizję CGTN i firmę wydającą dziennik "China Daily", na podobnej zasadzie jak ambasady obcych krajów, co oznacza, że będą one musiały zgłaszać Departamentowi Stanu pracowników i majątek w USA – przypomina Reuters.