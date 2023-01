Populacja Chin zmniejszyła się w 2022 roku po raz pierwszy od wczesnych lat 60. XX wieku

W sumie w zeszłym roku w Chinach zarejestrowano 9,56 miliona urodzeń, co nie zrekompensowało 10,41 miliona zgonów - ogłosiło w raporcie Narodowe Biuro Statystyczne.

W zeszłym roku wskaźnik urodzeń wyniósł 6,77 urodzeń na 1000 osób wobec 7,52 urodzeń w 2021 roku, co oznacza najniższą taką liczbę w historii. W liczbach rzeczywistych, w 2022 roku zarejestrowano o ponad milion mniej urodzeń niż w roku poprzednim, kiedy to liczba ta wynosiła 10,62 miliona.

W Chinach w 2022 roku zanotowano najniższy wskaźnik urodzeń w historii CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Kraj odnotował również najwyższy wskaźnik zgonów od 1976 roku, rejestrując 7,37 zgonów na 1000 osób w porównaniu do wskaźnika 7,18 zgonów w 2021 roku.

Spadek liczby obywateli Chin o 850 000 tysięcy oznacza początek tego, co ma być długim okresem spadku populacji, pomimo dużych wysiłków rządu, aby odwrócić ten trend.

Rząd Chin zachęca do posiadania większej liczby dzieci

Rząd Chin od kilku lat stara się zachęcić obywateli do posiadania większej liczby dzieci i powstrzymać nadchodzący kryzys demograficzny spowodowany starzeniem się społeczeństwa. Nowe regulacje starały się złagodzić finansowe i społeczne obciążenia związane z wychowaniem dzieci lub aktywnie zachęcać do ich posiadania poprzez dotacje i ulgi podatkowe . Niektóre prowincje i miasta ogłosiły wypłatę gotówki dla rodziców, którzy mają drugie lub trzecie dziecko.

Jak napisał "Guardian", jednak po dekadach polityki jednego dziecka, która karnie zniechęcała do posiadania większej liczby dzieci, oraz rosnących kosztów współczesnego życia, wśród par rośnie opór przed posiadaniem większej liczby potomstwa.

Na konferencji we wtorek szef Narodowego Biura Statystycznego Kang Yi powiedział jednak, że ludzie nie powinni się martwić o spadek populacji. Według tego, co napisał "Guardian", Chiny dalej są na dobrej drodze do wyprzedzenia Indii jako najludniejszego narodu świata.