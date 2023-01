Liczne śmierci znanych Chińczyków wzbudzają pytania i wątpliwości obywateli Państwa Środka

Władze zawęziły jednak kryteria i do oficjalnego bilansu zaliczają tylko osoby, które zmarły bezpośrednio w wyniku zapalenia płuc lub niewydolności oddechowej. Przykładowo we wtorek, 27 grudnia, zgłoszono tylko jeden nowy zgon na COVID, a oficjalny łączny bilans od początku pandemii wynosi 5242.

Śmierci znanych w Chinach osób wzbudzają wątpliwości

"Ta fala naprawdę pochłonęła życie wielu starszych osób"

Zgony nie są oficjalnie wiązane z COVID

"Czy on też umarł na 'gorszą grypę'?" - brzmi jeden z najwyżej ocenianych komentarzy pod wiadomością o śmierci Ni. "Nawet jeśli przeszukasz cały internet, nie możesz znaleźć żadnego odniesienia do przyczyny jego śmierci" - stwierdził inny internauta.

Władze wzywają do jedności w walce z chorobą

W chińskim internecie pojawiła się również krytyka demonstrantów, którzy wyszli na ulice w listopadzie, domagając się zakończenia polityki "zero covid". "Czy ci ludzie są teraz szczęśliwi, widząc starych ludzi… torujących drogę do ich wolności?" - zapytał jeden z użytkowników mediów społecznościowych.

Prezydent Chin Xi Jinping odniósł się pośrednio do protestów w swoim przemówieniu noworocznym, mówiąc, że to naturalne, że w tak dużym kraju ludzie mają różne opinie. Wezwał jednak ludzi do okazania jedności, gdy Chiny wkroczyły w "nową fazę" w swoim podejściu do walki z COVID.