Chcą zakazać ubrań, które "osłabiają ducha" i "ranią uczucia narodu"

Jak informuje portal stacji BBC, osoby, które noszą odzież i symbole, które "osłabiają ducha lub ranią uczucia narodu chińskiego", albo też zmuszają innych do noszenia takich ubrań, mogą zostać zatrzymane na okres do 15 dni i ukarane grzywną do 5000 juanów (ok. 2900 zł). Takiej samej karze mogą podlegać osoby tworzące lub rozpowszechniające niekorzystnie oddziałujące na "ducha narodu" przedmioty lub treści.