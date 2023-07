Były rolnik trzymał siedem cieląt na balkonie na piątym piętrze

Siedmioro młodych przedstawicieli bydła domowego zostało zauważonych na balkonie mieszkania na piątym piętrze w budynku mieszkalnym w chińskiej prowincji Syczuan. Nagranie z cielętami spożywającymi posiłek na ciasnej powierzchni zostało opublikowane w aplikacji Douyin, czyli chińskiej wersji TikToka, gdzie obejrzało je ponad cztery miliony osób - podał w środę "South China Morning Post". Dziennik pisze, że cielęta należały do "byłego rolnika", a okolicę zamieszkują osoby, które wcześniej mieszkały na wsi.

Mieszkaniec osiedla mieszkaniowego, na którym pojawiło się bydło, powiedział, że zwierzęta przebywały na jego terenie dopiero jeden dzień, a sąsiedzi zirytowani muczeniem i nieprzyjemnym zapachem już zaalarmowali władze. Miejscowi urzędnicy zlecili usunięcie cieląt z mieszkania, co nastąpiło 14 lipca - wskazał "SCMP", powołując się na chiński magazyn "Phoenix Weekly". Przedstawiciel władz powiedział lokalnym mediom, że cielęta ważyły od 10 do 20 kilogramów. To mniej niż przeciętna waga takich zwierząt tuż po urodzeniu.