Gorąca debata w Chinach o małżeństwach młodych osób. W tle brutalne zabójstwo

Chińskie media społecznościowe obiegł film, na którym widać, jak mąż w biały dzień w brutalny sposób rozjeżdża samochodem swoją żonę. Sprawa wywołała oburzenie w Chinach i rozpaliła debatę wśród młodych Chińczyków, którzy coraz rzadziej decydują się na wejście w związek małżeński. W kraju dochodzi bowiem do coraz większej liczby przypadków przemocy domowej wobec kobiet, a droga do rozwodu jest często bardzo kręta i długa.

Do tej zbrodni doszło we wschodniej prowincji Shandong. Na początku zeszłego tygodnia nagranie, wykonane przez świadka zdarzenia, trafiło do internetu. Widać na nim mężczyznę, który wielokrotnie przejeżdża samochodem po kobiecie. Wysiada z samochodu, by upewnić się, czy wciąż żyje, po czym kontynuuje atak. Jak się później okazało, była to jego żona.