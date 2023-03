Łukaszenka z wizytą w Chinach. Straszy, że w przypadku konfliktu "Europa zniknie"

Alaksandr Łukaszenka przybył we wtorek z wizytą do Chin, gdzie ma się spotkać z przywódcą Państwa Środka Xi Jinpingiem, aby omówić szereg kwestii, od handlu i inwestycji po "wyzwania międzynarodowe" - poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna BelTA. Wizyta Łukaszenki potrwa do czwartku.

Jego podróż ma miejsce po tym, jak obaj przywódcy zgodzili się zacieśnić stosunki między swoimi krajami do "kompleksowego partnerstwa strategicznego na każdą pogodę" podczas wrześniowego spotkania na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Uzbekistanie, w którym uczestniczył również Władimir Putin.

Alaksandr Łukaszenka i Xi Jinping (2016) ANDREA VERDELLI/EPA/PAP

"Głowy państw dokonają podsumowania tego, co zostało osiągnięte i przedstawią plany maksymalizacji potencjału nowego poziomu współpracy" - przekazała BelTA.

Chiński nadawca państwowy CCTV poinformował w środę, że Łukaszenka odwiedził plac Tiananmen w Pekinie i złożył wieniec pod Pomnikiem Bohaterów Ludowych, upamiętniającym rewolucjonistów z Komunistycznej Partii Chin.

Wizyta Łukaszenki a napięcia na linii USA-Chiny

Wizyta białoruskiego dyktatora - który w zeszłym roku pozwolił rosyjskim wojskom wykorzystać terytorium Białorusi do zorganizowania pierwszego ataku na Ukrainę - nastąpiła, gdy w ostatnich tygodniach nasiliły się napięcia między USA a Chinami, w tym z powodu obaw Waszyngtonu, że Pekin rozważa wysłanie śmiercionośnej broni Rosji.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wtorkowej podróży do Kazachstanu ostrzegł, że Waszyngton będzie podejmował kroki wobec chińskich firm oraz obywateli zaangażowanych w jakiekolwiek próby wysłania śmiercionośnej broni Rosji.

Także doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, ostrzegł w niedzielę Chiny, że poniosą "realne koszty", jeśli dostarczą Rosji "śmiercionośną broń".

Pekin odrzucił amerykańskie twierdzenia, a jego resort spraw zagranicznych w poniedziałek przekazał, że Chiny "aktywnie promują rozmowy pokojowe i polityczne rozwiązanie kryzysu", podczas gdy Stany Zjednoczone "wylewają śmiercionośną broń na pole bitwy na Ukrainie". Pomimo partnerstwa "bez ograniczeń" z Rosją, Chiny twierdzą także, że są neutralną stroną konfliktu w Ukrainie.

W piątek Pekin przedstawił także 12-punktowe stanowisko w sprawie "politycznego rozwiązania" kryzysu w dokumencie wzywającym do rozmów pokojowych w celu zakończenia trwającej rok wojny. Jego ogłoszenie spotkało się jednak z krytyką zachodnich przywódców, którzy zarzucili Chinom, że już stanęły po stronie Rosji.

Chiński plan pokojowy i tarcia z Waszyngtonem TVN24

Rosja wyraziła umiarkowany entuzjazm dla tej propozycji, a rzecznik Kremla powiedział, że jest za wcześnie, aby omawiać "niuanse" planu - poinformowały we wtorek rosyjskie państwowe media.

W wywiadzie dla chińskiej państwowej agencji informacyjnej Xinhua, opublikowanym przed przylotem, Łukaszenka powiedział, że propozycja Chin jest świadectwem pokojowej polityki zagranicznej Pekinu oraz nowym i oryginalnym krokiem, który miałby daleko idące skutki.

Jak podkreśla portal telewizji CNN, Chiny próbują znaleźć się w sytuacji, którą analitycy określają jako prawie niemożliwą do uzyskania, próbując zarówno zaprezentować się jako neutralny obserwator wojny w Ukrainie, jak i utrzymać bliskie strategiczne więzi z Rosją. Taka polityka podważyła jednak wysiłki Pekinu, by zabiegać o względy państw europejskich, które zdaniem chińskich przywódców są niezbędne do ożywienia osłabionej gospodarki kraju i przeciwdziałania rosnącej konkurencji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Chin Xi Jinping jeszcze nie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim, chociaż wielokrotnie czynił to z Władimirem Putinem.

Jednym z celów współpraca gospodarcza i wojskowa

Wizyta Łukaszenki będzie uważnie obserwowana pod kątem oznak jakiejkolwiek nowej współpracy wojskowej lub technologicznej, która mogłaby przełożyć się na pole bitwy na Ukrainie. Oba kraje współpracują już przy produkcji wyrzutni rakiet "Polonez", która według ekspertów została wyposażona w zmodyfikowane chińskie rakiety - pisze "New York Times".

We wspólnym oświadczeniu wydanym w zeszłym roku Łukaszenko i Xi zobowiązali się do "dalszego rozszerzania praktycznej współpracy w każdej sferze między dwoma siłami zbrojnymi".

Na tle zerwanych więzi Białorusi z Zachodem - oraz zainteresowania gospodarczym uniezależnienie się od Rosji - Łukaszenka może podczas tej wizyty skupić się także na wzmocnieniu więzi gospodarczych z Chinami.

Białoruś stała się celem sankcji ze strony państw Zachodu w odpowiedzi na agresję Moskwy. Białoruś miała jednak już wcześniej napięte stosunki z państwami zachodnimi. Unia Europejska nie uznała wygranej Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 2020 roku, co wywołało masowe protesty prodemokratyczne w kraju.

Według chińskiej agencji prasowej Xinhua Białoruś była jednym z pierwszych uczestników chińskiej gospodarczej Inicjatywy Pasa i Szlaku, rozpoczętej dziesięć lat temu, a handel między tymi państwami wzrósł w ubiegłym roku o 33 procent licząc rok do roku, przekraczając wartość pięciu miliardów dolarów.

W piątkowej rozmowie chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi i jego białoruskiego odpowiednika Siergieja Alejnika Yi obiecał, że Chiny "będą wspierać Białoruś w jej wysiłkach na rzecz ochrony stabilności i rozwoju narodowego" oraz "przeciwstawiać się zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Białorusi i nielegalnym jednostronnym sankcjom przeciwko temu krajowi" - ​​czytamy w komunikacie chińskiego MSZ.

W poniedziałek rzecznik chińskiego MSZ powiedział, że wizyta Łukaszenki będzie "okazją do dalszych postępów we wszechstronnej współpracy między oboma krajami".

Łukaszenka: Europa zniknie, jeśli wejdzie w konflikt z Chinami

- Fakt, że Chińska Republika Ludowa obecnie współpracuje z Łukaszenką, który oddał swoją suwerenność Rosji, jest tylko kolejnym elementem pogłębiającego się zaangażowania Chin w stosunki z Rosją - powiedział w poniedziałek Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA.

Łukaszenka, rozmawiając z dziennikarzami wkrótce po przybyciu do Pekinu, powiedział, że Stany Zjednoczone starają się wzbudzić antychińskie nastroje w Europie.

- Rozumiemy, że Amerykanie popychają Europę, by zeszła na antychińską ścieżkę - powiedział w przemówieniu wyemitowanym w białoruskich mediach państwowych. - Europa stawia opór - i słusznie, ponieważ jeśli odgrodzi się od Chin, a nie daj Boże, wejdą też w konflikt z Chinami, na co naciska również Ameryka - Europa zniknie - dodał.

"Zachód jest ich wrogiem i to jest ich wróg numer jeden"

Wizyta Łukaszenki nastąpiła po niedawnych wizytach w Pekinie innych autorytarnych przywódców, takich jak prezydent Iranu Ebrahim Raisi i premier Kambodży Hun Sen.

Chociaż stosunki chińsko-rosyjskie były czasami osłabiane przez wojnę i nieufność, przetrwały również dzięki komunistycznym korzeniom tych krajów i chęci rzucenia wyzwania globalnej supremacji Waszyngtonu - pisze "New York Times". Dwa kraje ogłosiły partnerstwo "bez ograniczeń" ponad rok temu, a wiosną prezydent Xi Jinping ma złożyć wizytę w Moskwie.

Raffaello Pantucci, wykładowca w S. Rajaratnam School of International Studies na Nanyang Technological University w Singapurze, powiedział, że napięcia i nieporozumienia często leżą tuż pod powierzchnią stosunków Chin z innymi państwami - w tym z Rosją i Białorusią - ale rzadko są na tyle poważne, by przyćmić ich wspólną niechęć do Zachodu.

- Nadrzędną strategiczną decyzją, którą wszyscy podjęli, jest to, że Zachód jest ich wrogiem i to jest ich wróg numer jeden. Jedyny priorytet, który ich wszystkich łączy - powiedział Pantucci, autor książki "Sinostan: niezamierzone imperium Chin".

Chińskie media państwowe przedstawiły wizytę Łukaszenki jako przykład szacunku Chin dla mocarstw każdej wielkości i zasugerowała, że ​​oba kraje mogą skoordynować strategie promowania pokoju na Ukrainie. Skrytykowały również Zachód za przedstawienie tej podróży jako oznaki niepokojącej roli Chin na Ukrainie.

"Zachodnie media wciąż postrzegają tę wizytę przez pryzmat stronniczy, opisując Białoruś jako 'małego sojusznika' Rosji i sugerując, że 'rozszerzające się wpływy' Chin powinny być powodem do niepokoju" - czytamy w artykule chińskiego dziennika "Global Times".

- Dzisiaj bez Chin nie da się rozwiązać ani jednego problemu na świecie - powiedział Łukaszenka w rozmowie z chińskimi mediami państwowymi.

Autor:ks / prpb, adso

Źródło: cnn.com, nytimes.com