Chiny wzywają Moskwę i Kijów do rozpoczęcia rozmów. 12 punktów w dokumencie

Sullivan: ta wojna może zakończyć się jutro

Chiny "bardzo zaniepokojone"

Chiny oświadczyły we wtorek, że są "bardzo zaniepokojone" konfliktem, który "nasila się, a nawet wymyka spod kontroli". Oficjalnie neutralne Chiny nawołują do poszanowania suwerenności państw, w tym Ukrainy, jednocześnie apelując do społeczności międzynarodowej o uwzględnienie obaw Moskwy o bezpieczeństwo i nie popierają rezolucji ONZ wzywającej do natychmiastowego opuszczenia przez wojska rosyjskie Ukrainy.