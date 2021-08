Chiny. Ambasada Szwajcarii apeluje o usunięcie fake newsów na temat Covid-19

Ambasada Szwajcarii w Pekinie apeluje o usuwanie fałszywych newsów dotyczącej genezy COVID-19. Chińskie media cytowały ostatnio "szwajcarskiego biologa", który krytykuje "upolitycznienie" dochodzenia WHO i pisze o "wywieraniu olbrzymiej presji". Szwajcarscy dyplomaci twierdzą, że taki biolog najprawdopodobniej nie istnieje.

Chińskie media, w tym anglojęzyczny dziennik "Global Times" i stacja CGTN, informowały, że szwajcarski biolog Wilson Edwards skrytykował na Facebooku "upolitycznienie" śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Miał się skarżyć, że na część jego kolegów wywierano "olbrzymią presję", a nawet ich zastraszano". "USA mają taką obsesję na punkcie atakowania Chin w sprawie dochodzenia źródła (pandemii), że przymykają oczy na dane i ustalenia (naukowców)" – miał napisać Edwards, cytując źródło w WHO.

Do sprawy odniosła się ambasada Szwajcarii w Pekinie. "Doceniamy zainteresowanie naszym krajem, ale ambasada Szwajcarii musi niestety poinformować chińską opinię publiczną, że to fake news" – napisano we wtorek w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze.