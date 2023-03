Spotkanie Alaksandra Łukaszenki z Xi Jinpinga w Chinach. ISW: podpisali dokumenty ułatwiające omijanie sankcji

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) informował we wcześniejszych analizach, że Chiny mogą potajemnie przekazywać do Rosji sprzęt wojskowy przez Białoruś. Zdaniem analityków Alaksandr Łukaszenka prawdopodobnie zamierza dodatkowo tymi umowami wesprzeć swoje wieloletnie starania o umocnienie chińskich wpływów gospodarczych na Białorusi, aby ograniczyć uzależnienie się od Rosji. W ocenie think tanku działania te jednak mogą co najwyżej opóźnić dążenia Rosji do całkowitej kontroli ekonomicznej nad Białorusią.