Chiny. 27 osób zginęło w wypadku autobusu, który wiózł je na kwarantannę

27 osób zginęło, a 20 zostało rannych w niedzielę w wypadku autobusu w górzystej prowincji Kuejczou w południowo-zachodnich Chinach. Jechali do miejsca kwarantanny z powodu zakażenia koronawirusem.

Do wypadku doszło rano w niedzielę w okręgu Sandu, około 170 km na południowy wschód od stolicy prowincji Guiyang. Według policji autobus, przewożący 47 pasażerów, na autostradzie "przewrócił się na bok". Nie podano, co mogło być przyczyną.

Wypadek autobusu

Agencja Reuters przytoczyła kilka komentarzy zamieszczonych w aplikacji społecznościowej WeChat. "Wszyscy jesteśmy w tym autobusie" - to jeden z popularnych wpisów. "Kiedy to wszystko się skończy?" - zapytał inny internauta. To najtragiczniejszy wypadek drogowy w Chinach od początku roku.