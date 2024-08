Nastolatka upada w tłumie w terminalu. Kamera nagrała, jak inna pasażerka ratuje jej życie

Do zdarzenia doszło w międzynarodowym terminalu statków wycieczkowych w Szanghaju w zeszły wtorek. Jak podały media, u 18-latki doszło do zatrzymania akcji serca, gdy załatwiała formalności związane z rejsem. Pierwszej pomocy niemal natychmiast udzieliła jej dr Jiang Jingjing ze szpitala w mieście Shenyang. Kobieta przyznała później, że przybyła wraz z rodziną do terminalu, by wejść na pokład statku.