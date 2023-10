15-latek wskoczył na maskę sportowego auta. Szkody wyceniono na równowartość 100 tys. złotych

15-letni chłopak z chińskiej prowincji Szantung wszedł na maskę luksusowego samochodu, powodując szkody wycenione na ponad 180 tys. juanów (równowartość ok. 107 tys. złotych) - informują chińskie media. Właściciel pojazdu zapowiada kroki prawne przeciwko nastolatkowi.

Zdarzenie, do którego doszło w prowincji Szantung we wschodniej części Chin, hongkoński dziennik "South China Morning Post" opisał w poniedziałek. Właściciel luksusowego lamborghini, opisany przez "SCMP" jako mężczyzna o nazwisku Wang, 21 września zostawił swój samochód na podziemnym parkingu pięciogwiazdkowego hotelu. Trzy dni później przyjaciel powiedział mu, że jego samochód został "wykorzystany jako rekwizyt" na udostępnionych w internecie filmach, pokazujących młodego mężczyznę "wchodzącego na maskę pojazdu, by popisać się przed kamerami znajomych" - powiedział Wang w wywiadzie dla gazety "Qilu Evening News".