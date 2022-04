Chińskie samoloty nad Europą. AP: dostarczyły systemy rakietowe do Serbii

W sobotę rano w Serbii wylądowało sześć chińskich samolotów, które miały tam przetransportować systemy przeciwlotnicze HQ-22 - podała agencja Associated Press. Maszyny przeleciały nad terytorium dwóch państw NATO. Eksperci widzą w tym "demonstrację siły" Chińczyków.

Serbskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na pytania w tej sprawie przesłane przez Associated Press. Prezydent Aleksandar Vucić bezpośrednio nie potwierdził, że systemy HQ-22 dotarły do Belgradu, ale poinformował, że we wtorek lub środę zaprezentuje "najnowszą dumę" serbskiej armii.