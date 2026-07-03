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Chińska ekspansja
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Chińska ekspansja
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Chińskie marki zaczną znikać. Co powinni wiedzieć kierowcy?

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Chińskie samochody czekają na transport
Chińskie samochody czekają na transport
Źródło zdj. gł.: Li Hongbo/VCG via Getty Images
Trzysta nowych modeli samochodów - nawet tyle w tym roku mają wprowadzić do sprzedaży chińscy producenci. Lecz tak rozgrzany rynek zderza się właśnie z załamaniem sprzedaży w Państwie Środka. To może oznaczać wielką falę bankructw i przejęć, ale też kłopoty dla niektórych polskich kierowców.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Na śmierć i życie", "załamanie", "implozja" - tak media opisują sytuację chińskiej branży motoryzacyjnej.

Choć eksport chińskich samochodów bije rekordy, w samych Chinach nastąpił krach, a sprzedaż runęła w tym roku o około 20 procent. To wynik najbrutalniejszej wojny cenowej, jaką kiedykolwiek widział świat motoryzacji.

Przed jej skutkami już jesienią otwarcie ostrzegała Komunistyczna Partia Chin (KPCh). Nadchodzi wielka fala upadłości lub przejęć, w wyniku której także z polskiego rynku może zniknąć wiele chińskich marek. Co to oznacza dla polskich kierowców? Które marki są szczególnie zagrożone i na co zwracać uwagę przy zakupie samochodu?

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Tagi:
Gospodarka ChinChinyMotoryzacja
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji Wschodniej
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