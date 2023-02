Biden o zestrzelonych obiektach: Nic nie sugeruje, że są balonami wywiadowczymi. Nie będę się usprawiedliwiał

Prezydent Joe Biden zabrał głos w sprawie obiektów zestrzelonych u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. - W tym momencie nie wiemy dokładnie, czym były, ale nic nie sugeruje, że są balonami wywiadowczymi z Chin, czy z innego kraju. Były to najprawdopodobniej balony związane z prywatnymi firmami, być może były to balony meteorologiczne - powiedział.

- Po tym, jak chińskie balony wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, nasze siły powietrzne, w koordynacji z NORAD (Dowództwem Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej - red.), śledziły trasę ich lotu. Na ekranach naszych radarów śledzone były trzy takie obiekty. Wydałem rozkaz zestrzelenia tych trzech obiektów, ponieważ stwarzały one niebezpieczeństwo dla cywilnego ruchu powietrznego oraz ryzyko upadku na infrastrukturę cywilną - opowiedział.

Przekazał, że rozmawiał w tej sprawie z premierem Justinem Trudeau w sobotę. - Działaliśmy z dużą ostrożnością, aż do momentu, gdy pojawi się bezpieczna możliwość zestrzelania tych obiektów. Nasze wojsko i wojsko kanadyjskie pracuje nad odzyskaniem szczątków zestrzelonych obiektów, abyśmy mogli dowiedzieć się czegoś więcej. Oceniamy w tym momencie wszystkie trzy incydenty, robimy co w naszej mocy, aby przekazać pełen obraz sytuacji - zapewniał.

- W tym momencie nie wiemy dokładnie, czym były te obiekty, ale nic nie sugeruje, że są balonami wywiadowczymi z Chin , czy z innego kraju. Były to najprawdopodobniej balony związane z prywatnymi firmami, być może były to balony meteorologiczne albo prowadzące inne eksperymenty naukowe - sugerował.

Biden: nie będę się usprawiedliwiał

- Ten przypadek tym bardziej uwypukla konieczność otwartych linii komunikacyjnych na różnych poziomach. Jestem bez przerwy w kontakcie z prezydentem Xi, jestem bardzo wdzięczny za to, co przez kilka tygodni zrobili nasi specjaliści od wywiadu, wojska i lotnictwa. To znakomici specjaliści - powiedział.