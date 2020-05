Doniesienia o chińskim raporcie i ostrzeżenia przed ryzykiem zbrojnej konfrontacji z USA

Think tank obawia się, że antychińskie nastroje mogą doprowadzić do konfrontacji zbrojnej

Raport opracował Chiński Instytut Współczesnych Stosunków Międzynarodowych (CICIR), think tank związany z ministerstwem bezpieczeństwa państwowego, odpowiedzialnym za działalność wywiadowczą. Reuters nie dotarł do tego dokumentu, ale jego treść opisały agencji zapoznane z nim źródła. Biuro rzecznika prasowego chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczyło, że nie ma do przekazania żadnych informacji w tej sprawie. Resort bezpieczeństwa państwowego nie publikuje danych kontaktowych, w związku z czym Reuters nie mógł poprosić go o komentarz. CICIR nie odpowiedział na zapytanie agencji.