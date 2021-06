Orbitalna rozmowa najwyższego szczebla. Tajkonauci "w przestrzeni kosmicznej są dumni z partii i ojczyzny"

Tajkonauci Nie Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbo dotarli w ubiegłym tygodniu do modułu mieszkalnego przyszłej stacji kosmicznej Tiangong (Niebiański Pałac). Ma ona zostać ukończona do 2022 roku i jeśli to się powiedzie, Chiny będą jedynym krajem dysponującym własną stacją kosmiczną.