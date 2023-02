Chiński balon nad USA. Do strącenia obiektów użyto ponaddźwiękowych pocisków Sidewinder

Do strącenia chińskiego balonu szpiegującego oraz trzech innych niezidentyfikowanych obiektów latających, które w ostatnich dniach pojawiły się nad USA i Kanadą, posłużyły rakiety powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder. Koszt jednego pocisku to około 439 tysięcy dolarów - podaje w poniedziałek Bloomberg. To równowartość niemal dwóch milionów złotych. Pociski takie posiada między innymi Polska.