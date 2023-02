Chiński balon zestrzelony nad USA. "Washington Post": wojskowi wiedzą, jak bardzo użyteczne mogą być balony

Amerykanie zestrzelili chiński balon, który od kilku dni latał w przestrzeni powietrznej USA. Mimo deklaracji Pekinu, że obiekt ten służył celom naukowym, Waszyngton podtrzymuje opinię o jego szpiegowskim przeznaczeniu. Dlaczego w świecie zaawansowanych technologii, dronów i satelitów, to właśnie balon miałby posłużyć mocarstwu do szpiegowania konkurentów? Na to pytanie w rozmowie z "Washington Post" odpowiadali eksperci.