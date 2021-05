"Każdy, kto śledził powrót Długiego Marszu 5B, może odetchnąć". Szczątki chińskiej rakiety już na Ziemi

Jak obliczyła agencja Reutera, współrzędne wskazują, że pozostałości rakiety spadły do oceanu na zachód od archipelagu Malediwów Jednak, jak dodaje, większość rakiety najprawdopodobniej spłonęła w atmosferze.

Rakieta Długi Marsz 5B VCG/VCG via Getty Images

Obawy o miejsce upadku

Według ekspertów prawdopodobieństwo uderzenia w zaludniony obszar na lądzie było niskie. Jednak niepewność co do rozpadu orbitalnego rakiety i dotychczasowe niepowodzenie Chin w kontrolowaniu lotów powrotnych rakiet wzbudzały niepokój.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiadało w piątek, że większa cześć orbitującego fragmentu rakiety spali się przy ponownym wejściu w ziemską atmosferę i jest bardzo mało prawdopodobne, by szczątki spowodowały jakiekolwiek szkody na Ziemi.

Rakieta wyniosła na orbitę moduł chińskiej stacji kosmicznej

Ważący od 17 do 22 ton i liczący około 30 metrów obiekt jest głównym członem rakiety Długi Marsz 5B, która została wystrzelona z chińskiego kosmodronu 29 kwietnia, by wynieść na orbitę jeden z kluczowych modułów przyszłej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, co oznacza Niebieski Pałac.