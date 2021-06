Nowy kosmiczny wyścig. Tajkonauci podbijają stawkę

W przestrzeń okołoziemską poleciała rakieta z trzema chińskimi astronautami. Zadanie jest jedno - trzeba zbudować stację kosmiczną. Wszystko dzieje się w czasie, kiedy Pekin przygotowuje się do obchodów 100. rocznicy rządzącej partii komunistycznej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na powstającej chińskiej stacji kosmicznej już są pierwsi ludzie. Dotarli tam po siedmiu godzinach od startu z pustyni Gobi. – Załoga Shenzhou-12 melduje się. Weszliśmy do naszego kosmicznego domu. Dziękujemy wszystkim Chińczykom za wsparcie, a pracownikom naukowym i technologicznym za ciężką pracę – mówi chiński astronauta Nie Haisheng. W Niebiańskim Pałacu - bo tak ma nazywać się stacja - niemal 400 kilometrów nad Ziemią zameldowało się trzech Tajkonautów. – Tajkonauci, bo tak należy nazywać astronautów pochodzących z Chin, budują swoją własną stację kosmiczną – mówi astronom Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu.

Chcą "stać się równoprawnym graczem na międzynarodowej arenie"

To trzecia z zaplanowanych 11 budowlanych misji na orbicie - pierwsza załogowa. Ma pozostawić przestrzeń do życia, badań i eksperymentów, podobną do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której od ponad 20 lat eksplorują Amerykanie, Rosjanie, Kanadyjczycy, Japończycy i Europa.