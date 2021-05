"Obywatele dali jasny sygnał tradycyjnym partiom politycznym"

W wyborach do chilijskiej konstytuanty, która w najbliższych miesiącach ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej, na czele znajdują się kandydaci niezależni oraz lewica. Dotychczas przeliczono ponad 90 procent kart oddanych w czasie dwudniowego głosowania. Kandydaci rządzącej centrowo-prawicowej koalicji prawdopodobnie nie uzyskają jednej trzeciej mandatów, co jest kluczowe, by wpływać na kształt nowej konstytucji.

Kandydaci wspierani przez prezydenta mogą więc zająć jedną piątą miejsc w konstytuancie. By przyjąć nowe propozycje, potrzeba z kolei większości dwóch trzecich. Oznacza to, że rządowi ciężko będzie zapewnić sobie poparcie jednej trzeciej delegatów, co jest wymagane, by zablokować zmiany w ustawie zasadniczej. Reuters zwrócił uwagę, że aby to osiągnąć, Vamos por Chile będzie musiało zawrzeć sojusze z innymi politykami.