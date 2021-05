Koniec śledztwa w sprawie sieci katolickich szkół. 17 zakonników podejrzanych o wykorzystywanie seksualne

Ofiary w wieku od 7 do 25 lat

Według śledczych część z 28 ofiar przestępstw seksualnych popełnionych przez pracujących w Chile duchownych ze zgromadzenia Braci Marystów to osoby dorosłe. Miało do nich dochodzić w latach 1970-2004. "Wśród ofiar były osoby w wieku od 7 do 25 lat" - podał za prokuraturą generalną w Santiago de Chile portal "24 Horas".