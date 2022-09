Referendum w sprawie nowej konstytucji w Chile

W Chile odbywa się w niedzielę referendum w sprawie nowej konstytucji, która zastąpiłaby dokument wywodzący się z czasów dyktatury Augusto Pinocheta. Nowy tekst jest wynikiem porozumienia osiągniętego po gwałtownych protestach przeciwko nierównościom z 2019 roku i koncentruje się na prawach socjalnych, środowisku, równości płci i prawach rdzennych mieszkańców. Jeśli zostałby przyjęty, oznaczałby rewolucyjne zmiany w kraju uchodzącym do tej pory za jeden z najbardziej konserwatywnych w Ameryce Południowej.

Liczba wyborców planujących głosować na "nie" w sprawie nowego tekstu po raz pierwszy przewyższyła głosy na "tak" w kwietniu i utrzymuje zmieniającą się przewagę. Ostatnie sondaże przed dwutygodniową ciszą poprzedzającą głosowanie w referendum pokazały, że na "nie" ma zamiar głosować 47 procent osób, w porównaniu z 38 procentami na "tak". 17 procent osób pozostawało niezdecydowanych. Eksperci podkreślają, że niepewność do do wyniku wzmaga to, że udział w nim jest obowiązkowy.