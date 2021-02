Protesty po zastrzeleniu przez policję ulicznego żonglera. Popularny kurort w ogniu

Wydarzenie to doprowadziło do nocnych protestów, w wyniku których podpalonych zostało kilka budynków publicznych, w tym siedziba władz miejskich. Jak donoszą lokalne media, na które powołała się agencja Reutera, demonstrujący ustawiali także płonące barykady i obrzucili kamieniami posterunek policji.

W następnych godzinach protesty przeniosły się do innych miast, w tym do stolicy kraju Santiago i do nadmorskiego Concepcion. "Sztuka uliczna to nie przestępstwo" - głosił napis na transparentach noszonych przez manifestujących.