Sparaliżowane dostawy, braki towarów w sklepach. Protest kierowców ciężarówek w Chile

Wojska rosyjskie na lewym brzegu Dniepru liczą się z możliwością sforsowania rzeki przez siły ukraińskie i kontrofensywy w tym regionie - ocenił Instytut Studiów nad Wojną. Według tego amerykańskiego ośrodka analitycznego Rosjanie zamierzają skupić się na obronie linii komunikacji na południu Ukrainy, w tym z Zaporoża na Krym. "Większość fortyfikacji budowana jest bezpośrednio na trasach i są one zorientowane prostopadle do dróg. Są to zatem bardziej rozbudowane blokady dróg niż całościowe linie obrony" - ocenił ISW.