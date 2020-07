Piąta rekonstrukcja rządu. Sześciu ministrów nie dotrwa do referendum

Rząd chilijski został przebudowany we wtorek po raz piąty od kiedy funkcję prezydenta objął Sebastian Pinera. Zdymisjonowano sześć osób, między innymi ministra spraw wewnętrznych oraz szefa dyplomacji.

Dymisje są odpowiedzią głowy państwa na przedłużający się kryzys społeczno-gospodarczy w Chile. Pinera zdecydował się na nie na trzy miesiące przed referendum konstytucyjnym, które ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy należy zmienić ustawę zasadniczą przyjętą jeszcze w czasach Augusto Pinocheta, o co ze swej strony zabiega opozycja. Jak wskazują ostatnie badania opinii publicznej, blisko 70 proc. Chilijczyków popiera ideę zmiany konstytucji.

Zmiany w systemie emerytalnym

Zmiany w rządzie zostały ogłoszone zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Pinerę, że nie odwoła się do Trybunału Konstytucyjnego, by zablokować reformę chilijskiego prywatnego systemu emerytalnego zaproponowaną przez opozycję i przegłosowaną w obu izbach parlamentu również dzięki poparciu części deputowanych i senatorów koalicji rządzącej. W trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się znaczna część ludności Chile, jednego z krajów Ameryki Południowej najmocniej zaatakowanych przez COVID-19, konserwatywny szef państwa poparł inicjatywę opozycji w sprawie doraźnej pomocy w ramach systemu emerytalnego, mimo obaw, że może to mieć poważne reperkusje dla zmagającej się z recesją i koronawirusem gospodarki.