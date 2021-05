Najpierw wybory po demonstracjach, potem zmiana konstytucji

Protesty

Pod naciskiem opinii publicznej chilijski rząd wycofał się ze swego pierwotnego projektu, według którego Konstytuanta miałaby się składać w połowie z przedstawicieli wybranych do tego gremium przez obywateli, a w połowie z obecnych członków parlamentu. - To będzie plebiscyt w sprawie nowej ustawy zasadniczej, która nakreśli drogi naszego kraju na najbliższe dziesięciolecia - powiedział prezydent Chile o głosowaniu do udziału w którym uprawnionych jest 14,9 miliona chilijskich wyborców.