Zawinięte w prześcieradło ciało 21-latki leżało w sklepowym wózku. Zidentyfikowano ją dzięki tatuażom

Ciało Rosy Chacon zostało znalezione rankiem 15 marca w Chicago, ok. 2,5 kilometra od domu, w którym mieszkała na co dzień 21-latka. Jak podaje ABC 7 Chicago, związane i zawinięte w prześcieradło zwłoki znajdowały się w wózku sklepowym porzuconym w niewielkiej alejce. Według informacji stacji, następnego dnia bliscy zidentyfikowali Chacon dzięki jej tatuażom, co może sugerować, że jej ciało było w złym stanie. Przyczyna śmierci kobiety na razie nie została podana. Policja przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa.