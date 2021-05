"Nierównowaga, która musi się zmienić". Burmistrz udzieli wywiadów tylko dziennikarzom z mniejszości rasowych

Burmistrz Chicago Lori Lightfoot zapowiedziała w środę, że z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy zaprzysiężenia na urząd będzie udzielać wywiadów "jeden ja jeden" jedynie dziennikarzom o innym niż biały kolorze skóry. Jej zdaniem, media w tym trzecim co do wielkości mieście USA w przytłaczającej mierze reprezentują biali dziennikarze, głównie mężczyźni.

"To wstyd, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej większości biały w mieście, w którym ponad połowa mieszkańców identyfikuje się jako czarnoskórzy, Latynosi, AAPI [Amerykanie pochodzących Azji i Wysp Pacyfiku - przyp. red.] lub rdzenni Amerykanie" - tweetowała w środę Lori Lightfoot, która sama jest Afroamerykanką. Nazwała przekrój rasowy korpusu prasowego w ratuszu "nierównowagą, która musi się zmienić". Jak dodała, lokalne media w Chicago "powinny odzwierciedlać wiele kultur".

Jak zauważyła NBC, Lightfoot, pierwsza czarnoskóra burmistrz w Chicago, będąca też pierwszym otwarcie przyznającym się do homoseksualizmu burmistrzem, w liście wysłanym pocztą elektroniczną do chicagowskich mediów zaznaczyła, że chce "upewnić się", że członkowie mediów rozumieją jej argumentację. Wskazała na fakt, że "kraj stanął w obliczu historycznego rozliczenia z systemowym rasizmem". Odniosła się w ten sposób do reakcji po zabójstwie George'a Floyda przez policjanta w Minneapolis.