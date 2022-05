Władze w Kijowie zapowiadają odbicie Chersonia. "Nie będzie Chersońskiej Republiki Ludowej"

Chersoń zostanie całkowicie wyzwolony i będzie to kosztowało życie wielu rosyjskich żołnierzy - zapowiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Władze w Kijowie liczą na odzyskanie kontroli nad miastem, wbrew zapowiedziom strony rosyjskiej, która chce uznać Chersoń za część Rosji.

Jest to reakcja na oświadczenia strony rosyjskiej, która zamierza uznać Chersoń za część Rosji. - Rosja jest tu na zawsze - zadeklarował podczas wizyty w mieście sekretarz generalny kremlowskiej partii Jedna Rosja, Andriej Turczak.

Byłby to scenariusz podobny do zrealizowanego w roku 2014 na Krymie, gdzie najpierw weszło wojsko, a potem przeprowadzono tak zwane referendum w sprawie przyłączenia półwyspu do Rosji.