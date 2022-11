Chersoń wszystko zmienił. Reuters: od teraz Rosjanie się bronią

Rosjanie nie prowadzą już w Ukrainie operacji ofensywnej, lecz obronną - podaje Reuters za anonimowym źródłem we władzach jednego z krajów NATO. Doprowadziło do tego wyzwolenie Chersonia przez ukraińskie wojska - dodał urzędnik.

- To jasne, że teraz rosyjska okupacja Ukrainy jest operacją obronną - powiedziało źródło agencji cytowane we wtorek po południu. W ocenie rozmówcy Reutersa rosyjskie informacje dotyczące wycofania około 30 tys. żołnierzy z zachodniej części Chersońszczyzny nie są zgodne z rzeczywistością. Jego zdaniem bardziej wiarygodne wydają się doniesienia mówiące o 20-tysięcznym kontyngencie wojsk agresora.

Przedstawiciel państwa NATO nie spodziewa się, by siły Rosji lub Ukrainy doznały do końca roku tak znaczących klęsk, by skutkowało to "załamaniem frontu" po którejś z walczących stron. - Nie dostrzegamy niczego, co mogłoby na to wskazywać - stwierdził cytowany urzędnik.