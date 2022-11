Okrzyki radości, klaksony w wyzwolonym mieście. W Chersoniu "nikt nie będzie dzisiaj spał"

Podpisał je jako "Nasi, Nasz. Chersoń". Słychać na nim trąbiące klaksony aut, skandowanie "ZSU!" (skrót od nazwy Siły Zbrojne Ukrainy ), oklaski i krzyki radości. Grupy ludzi stoją na nim na ulicach, unoszą do góry telefony komórkowe z włączonymi latarkami. To niemal jedyne oświetlenie towarzyszące tym manifestacjom radości, prócz ognisk rozpalonych na ulicach i smug świateł samochodowych. W mieście po zmierzchu nie ma prądu.

Na udostępnionym przez prezydenta nagraniu sceny radości rejestrują wojskowi ukraińscy, którzy wkroczyli do miasta. Zełenski wyjaśnił, że w Chersoniu są obecnie siły specjalne. "28. brygada" - przedstawia się na nagraniu jeden z mężczyzn, mówiący do kamery telefonu. Inny mężczyzna, stojąc na wzniesieniu przed wiwatującym tłumem, klaszcze razem z nim, unosząc ręce do góry.