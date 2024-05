We Frankfurcie nad Menem rozpoczął się we wtorek kolejny proces przeciwko podejrzanej o terroryzm grupie tzw. Obywateli Rzeszy (Reichsbuerger) skupionej wokół księcia Reussa. Oskarżeni mieli planować obalenie rządu w Niemczech .

Konkretnie w akcie oskarżenia stwierdza się, że grupa postawiła sobie za cel "wyeliminowanie siłą istniejącego porządku państwowego w Niemczech" i zastąpienie go własną, opracowaną już w zarysie formą państwa.

Oskarżeni byli powiązani teoriami spiskowymi i narracjami "Obywateli Rzeszy". Książę Reuss zwrócił się z tymi planami do przedstawicieli Rosji , relacjonuje agencja dpa.

Według prokuratury federalnej grupa miała dostęp do ogromnego arsenału broni, składającego się m.in. z około 380 sztuk broni palnej, a także co najmniej 148 000 sztuk amunicji. Miała również do dyspozycji około pół miliona euro na swoje plany obalenia rządu.