Zagrają w hokeja dla 10-letniego Kuby. Mecz TVN24-Artyści w sobotę w Bytomiu

Wystąpienie Siergieja Ławrowa zszokowało słuchaczy, bo nawet nie próbował odnieść się do zarzutów wobec Rosji - komentował w rozmowie z Marcinem Wroną minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Stwierdził, że "trudno wyobrazić sobie sprawiedliwe zakończenie wojny bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności". Zaznaczył jednak, że wymagana jest do tego wola polityczna.