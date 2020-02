"Czarujący kociak" ma na oku wrogów Iranu. Ale popełnia błędy

Kolejna lampka ostrzegawcza zapaliła się, gdy naukowiec został poproszony o hasło Google, dzięki czemu miał uzyskać dostęp do pytań, jakie miały paść w wywiadzie. Według Reutersa w rzeczywistości była to jednak próba włamania na konto naukowca, któremu zdarza się w mediach prezentować krytyczne wobec irańskiego rządu stanowisko.

- Byłem w stu procentach przekonany, że to pułapka - opowiada Kasraie. Reuters zauważa, że nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak niedbale do sprawy podeszli hakerzy. W momencie wysyłania rzekomych wiadomości od Fassihi z prośbą o wywiad dla "Wall Street Journal", kobieta pracowała już w dzienniku "New York Times".