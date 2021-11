Szef Rady Europejskiej do Białorusinów: nie zawiedziemy was

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnił, że Unia Europejska zawsze popierała Białorusinów w ich dążeniach do demokratycznych zmian i nie zawiedzie ich również teraz. - Niedługo zostanie uzgodniony piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej i rozważamy dalsze działania. Nasze przesłanie do narodu białoruskiego jest jasne: nie zawiedziemy was - powiedział.

- Ostatnio reżim białoruski podjął również kroki w celu zinstrumentalizowania najsłabszych w każdym społeczeństwie – migrantów – w przerażających warunkach. Odpowiadamy stanowczo. Niedługo zostanie uzgodniony piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej i rozważamy dalsze działania. Nasze przesłanie do narodu białoruskiego jest jasne: nie zawiedziemy was. Nasze kompleksowe wsparcie gospodarcze dla demokratycznej Białorusi – do trzech miliardów euro – to nasze silne europejskie zobowiązanie do wspierania lepszej przyszłości i demokratycznego wyboru narodu białoruskiego - dodał.