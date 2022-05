Michel: jest porozumienie o zakazie importu rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał na Twitterze, że unijni przywódcy, którzy zgromadzili się w poniedziałek na szczycie w Brukseli, osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na rosyjska ropę.

"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał w poniedziałek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

- Przywódcy zgodzili się także na odcięcie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku, Sbierbanku i nałożenie sankcji na kolejnych trzech państwowych nadawców telewizyjnych – dodał Charles Michel.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła porozumienie unijnych przywódców. "Do końca roku zmniejszy ono o około 90 proc. import ropy z Rosji do UE" - podkreśliła we wpisie na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się na Twitterze do informacji przekazanej przez Charles'a Michela, napisał: "Dobre wiadomości z Brukseli. Od wielu dni premier Mateusz Morawiecki prowadził działania dyplomatyczne, których celem było przyjęcie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia w tym zakresie". Dodał, że "szósty pakiet sankcji to odcięcie kolejnych źródeł finansowych rosyjskiej machiny wojennej".

Autor:asty/tr

Źródło: PAP