"Porwanie, piractwo powietrzne, granie w ruletkę życiem niewinnych cywilów. Dość"

- Kontrola lotów została wykorzystana, by pomóc państwu przejąć kontrole nad unijnym samolotem. Białoruś wykorzystała swoją przestrzeń powietrzną, żeby dokonać państwowego porwania – powiedziała Ursula von der Leyen. - Ocena Rady Europejskiej była jednogłośna. Jest to atak na demokrację, na wolność słowa i na europejską suwerenność - dodała.

Unia Europejska nakłada sankcje na białoruski reżim

Przywódcy Unii Europejskie j zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego , jak również sankcji gospodarczych na Białoruś. Unijna przestrzeń powietrzna ma też zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych. Unijni liderzy potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE.

Zaapelowali również do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią. Wezwali także Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku.

"Nielegalne, prowokacyjne i destrukcyjne" działania Rosji

"Rada Europejska potwierdza swoje przywiązanie do pięciu zasad rządzących polityką UE wobec Rosji. Zwraca się do wysokiego przedstawiciela (Josepa Borrella) i Komisji (Europejskiej) o przedstawienie, zgodnie z tymi zasadami, sprawozdania na temat stosunków UE-Rosja z myślą o posiedzeniu w czerwcu 2021 r." - dodali przywódcy. Wyrazili też solidarność z Czechami i zapowiedzieli dalszą koordynację "z podobnie myślącymi partnerami".

Występując na konferencji prasowej w nocy z poniedziałku na wtorek podsumowującej pierwszy dzień szczytu, szefowa komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała m. in., że "to co widzimy w Rosji obecnie to gospodarka, której w znacznym stopniu brakuje modernizacji i która jest bardzo mocno uzależniona od dochodów z energetyki". - Uważam, że taka współpraca w dziedzinie energetyki nie spowoduje modernizacji (Rosji) i nie przyniesie żadnych realnych zmian - dodała.