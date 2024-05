Pocisk trafił w blok w centrum miasta. Są ranni

Co najmniej piętnaście osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego pocisku w dwunastopiętrowy blok w centrum miasta - poinformowały władze Charkowa. Przekazano, że jedna osoba w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy - od dawna jest celem rosyjskich ataków, ale w ostatnich miesiącach stały się one bardziej intensywne. Rosjanie uderzają w infrastrukturę energetyczną i cywilną.